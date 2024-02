Omar Sánchez permanece centrado en su trabajo y viviendo su relación con Marina Ruiz lejos de los focos. Tras conocerse en el reality 'Pesadilla en el paraíso", ambos se han vuelto inseparables y parecen estar viviendo una especie de luna de miel.

Fue precisamente su noviazgo con la cordobesa lo que le puso en el ojo del huracán tras su sonado divorcio de Anabel Pantoja. Y es que mientras la pantojita empezaba una relación con el esgrimista Yulen Pereira, el canario hacía lo propio con la exparticipante de Mujeres, hombres y viceversa.

Con una relación que continúa afianzándose las preguntas sobre cuáles serán los próximos pasos de la pareja son una constante en las redes de Omar Sánchez. Una cuestión que el joven no ha dudado en despejar.

Y precisamente a través de redes el canario ha comunicado la drástica decisión que ha tomado acerca del negocio que montó junto a su ya exmujer, Anabel Pantoja. Una escuela de surf y una tienda de ropa que parece que cerrará sus puertas definitivamente, según ha contado el ahora influencer a sus seguidores. Una medida que muchos han criticado duramente.

Lluvia de críticas

Omar Sánchez ha emitido un comunicado en el que ha anunciado la drástica decisión que se ha visto obligado a tomar. Un cambio que cambia radicalmente el rumbo de su vida y por el que ha recibido una importante oleada de críticas. Gran parte de sus seguidores consideran que el exmarido de Anabel Pantoja debería "habérselo currado más" y que este resultado es "fruto de su poco esfuerzo", "de lo poco que trabaja" y de su "alto ritmo de vida".

Intentando hacer de tripas corazón, el novio de Marina Ruiz ha anunciado el cierre de su negocio, Marcallao, su escuela de Paddle Surf (con tienda de ropa) ubicada en Las Palmas. "Os tengo que comunicar que Marcallao cierra sus puertas definitivamente, lamentablemente. Es algo personal y laboral. Ha sido una experiencia inolvidable; he conocido a gente maravillosa, hemos disfrutado y hemos compartido momentos únicos", ha expresado el que fuera concursante de 'Supervivientes' en este comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Tal y como expresa el deportista canario, "a veces hay que cerrar etapas" para poder "construir nuevos caminos". Pero, para él, lo más importante e ahora poder "centrarse en nuevos proyectos" que verdaderamente le hacen ilusión. "Si no estás al 100% en un trabajo, en un proyecto, y no le dedicas todo lo que requiere, al final no sale como uno quiere", ha reconocido el exmarido de Anabel Pantoja asumiendo su parte de responsabilidad.

Pero, a pesar de hacer entonado el mea culpa, sus seguidores se le han echado encima con un aluvión de criticas por esta drástica decisión que "se veía venir desde hace algún tiempo" y que "estaba tardando". "Normal, si estás de vacaciones todo el día, cómo vas a atender tu negocio", "¿Este chaval trabaja? Porque está siempre de fiesta", o "Di la verdad, que ahora vives de las redes sociales", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Además, también hay que le han escrito recordándole que este negocio también era de Anabel Pantoja, su exmujer. "Tarde o temprano tenías que cerrarlo porque era un negocio que tenías con Anabel Pantoja", "esto también era de tu ex" o los que lo animan a "emprender cosas nuevas" que "no le traigan ni una pizca de malos recuerdos".