Adara Molinero es una de las caras conocidas de Telecinco más activa en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram comparte el día a día junto a su hijo Martín, fruto de su relación con el exconcursante y ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra, los planes que hace con su madre, Elena Rodríguez, próxima concursante de GH DÚO o sus outfits. Precisamente, su look para Nochevieja ha sido el responsable de que la madrileña haya vuelto a suscitar comentarios, en este caso de un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que no han pasado desapercibidos para los seguidores de la exgranhermana.

Polémicas aparte , la madrileña sigue muy de cerca todo lo que pasa en el concurso y eso hace que esté envuelta en más de una polémica. La última tiene que ver con uno de sus principales apoyos. Miguel Frigenti. Colaborador y fiel defensor de la inluencer a la que no parece haberle gustado que el periodista elogie el paso por GH Dúo de Ivana icardi, una de sus rchienemigas declaradas y con la que Elena Rodríguez ya tuvo más de un encotronazo nada más empezar el concurso.

"Estoy para juzgar concursantes"

Adara Molinero ha ido reaccionando a lo que pasa en esta edición de 'GH Dúo' en la que está participando su madre Elena Rodríguez y ha dejado claro que ha habido cosas que no le han gustado en sus redes sociales, como la defensa de Miguel Frigenti a Ivana Icardi, como también reaccionaba a la expulsión de esta en la pasada gala.

Durante el debate, Ion Aramendi preguntaba por las palabras de Adara tanto a Miguel Frigenti como a Ivana Icardi. "Tiene el dedo muy largo, he denfendido a Ivana porque me ha gustado mucho su concurso y me ha llamado traidor, pero es que no me doy por aludido, creo que ese tuit le define más a ella que a mí", decía Frigenti después de este mensaje que Adara compartía en sus redes sociales.

"Es la sombra que me persigue todos los años y siempre digo lo mismo. Yo estoy aquí para juzgar concursantes, no vengo de defensor de nadie, intento lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo", decía Miguel Frigenti sobre esto y retaba a alguien a que sacase una imagen de él hablando mal de Elena: "No lo he hecho, pero lo podría hacer porque ella está concursando y yo estoy aquí para opinar".

Miguel Frigenti: "Si alguien debe algo es Adara a mí"

Algo por lo que Frigenti quería aclarar algo: "Aquí el traidor y mal amigo, vine en la primera gala a defender a la madre de Adara con 38 de fiebre porque no quisieron venir ni su hija ni su hijo. Quieren tener a gente para defender a su madre, que vengan ellos que son los que lo tienen que hacer". Y terminaba mandado un claro mensaje para cerrar este tema: "Personas así no las quiero a mi lado, ella me podía haber llamado en vez de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans y yo no doy el perfil. Estoy hasta las narices, te he defendido en todos los realitys. Si alguien debe algo es ella a mí que la he defendido siempre".