Shakira desvela la parte más complicada de su convivencia con Piqué: "Me arrastraba, no me dejaba"

Que Shakira y Piqué acabaron como el rosario de la aurora no es nada nuevo. Lo que sí parece seguir sorprendiendo son los detalles de su relación que la cantante continúa desvelando en cada entrevista que da o canción que compone.

Las últimas perlas sobre el exfutbolista las compartió en la televisión americana, donde soltó más de un titular suculento sobre los aspectos más complicados de su noviazgo con el exblaugrana.

Zasca a golpe de hit

Su historia de amor -y posterior ruptura- con Gerard Piqué ha sido, sin duda, su principal fuente de inspiración en su último proyecto profesional. Shakira ha vuelto a hacer historia. Minutos antes de que saliera a la luz 'Las Mujeres Ya No Lloran', la colombiana conseguía siete discos de platino con este nuevo álbum que, en tan solo unos días, ha dado la vuelta al mundo. Ahora, la intérprete de Loba, tras presentar su disco más ambicioso y esperado con el que empieza una nueva etapa musical, ha concedido una sincera entrevista a Jimmy Fallon en donde ha hablado, sin filtros, sobre el padre de sus dos hijos. ¡Te lo contamos!

Gerard Piqué al descubierto

En enero del 2023 Shakira y Bizzarrap hacían historia en la música con Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Una canción que daba la vuelta al mundo incluso antes de que saliera a la luz. Su letra, cargada de significado, no tardó en hacerse viral, pues rápidamente el fandom de la artista apuntaba a su relación con el exjugador del F.C. Barcelona. De la misma manera lo ha hecho en su último disco, tal y como ha desvelado en el show de Fallon.

"Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", ha desvelado la artista de Barranquilla.