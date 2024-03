Makoke le declara la guerra a Matamoros: "No ha tenido narices de hacerlo"

Si hay un grito de guerra que ya es historia de Supervivientes ese es el ya famoso "Makoke a la calle" de Laura Matamoros. La influencer e hija del que fuera marido de Makoke, Kiko Matamoros, no ha dejado de demostrar que entre ella y la colaboradora televisiva no hay ni parece que habrá buena relación.

Ahora, una tercera protagonista he entrado en escena. Lorena Morlote quien a pesar de ser la peluquera de confianza de Makoke, además de íntima amiga, parece haber firmado una inesperada alianza con Laura Matamoros, compañera de concurso en playa Limbo.

Una extraña pareja que ha desatado todo tipo de comentarios y sobre la que Makoke no ha dudado en opinar y arremeter contra la que fuera su amiga.

Amistad rota

Parecía que la amistad de Lorena Morlote con Makoke y la enemistad de Laura Matamoros con ella iba a hacer imposible la amistad en ‘Supervivientes’ pero, además de amigas, podrían acabar siendo socias. Abordando esta situación, Laura Matamoros hacía unas declaraciones sobre Makoke que la aludida respondía en ‘Así es la vida’.

Lorena cree que Makoke no se va a molestar por su amistad con Makoke, pero Laura Matamoros se mostraba tajante cuando le preguntaba a ella: “Conozco mejor a mi padre y me quedo con lo que me diga mi padre. Te quiero, papá”.

Sabe que es la madre de su hermana y que con ella “tendría que tener un trato cordial”, pero aunque lo ha conseguido, la situación ha cambiado: “Ya he decidido no tener un punto ni cordial ni no cordial, con quien tengo que tener es con Lorena, a quien tengo que defender a muerte es a mi padre, a mi hermana”.

La respuesta de Makoke

Desde el plató de ‘Así es la vida’, Makoke dudaba: “No me queda claro ¿El trato que tenemos ahora es cordial o ‘incordial?” Y es que dice no entender el mensaje de Laura: “Después de verlo dos veces no me he enterado”.

Parecía que todo iba bien hasta que Laura se fue al reality: “¿Qué te he hecho yo para que no sea cordial? No entiendo nada”.

Makoke explota contra Lorena Morlote

En cuanto a Lorena, Makoke cree que está siendo “muy cobarde” porque no ha mantenido una posición ecuánime ante los ataques de Laura: “Puede decir, a Makoke vamos a dejarla aparte. No ha tenido narices de hacerlo y ya está”.

De hecho, por primera vez en muchos años, ya tiene cita en otra peluquería.