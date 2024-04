Sale a la luz el secreto mejor guardado de Bigote Arrocet y María Teresa Campos: "No se podía decir"

María Teresa Campos fallecía el pasado año dejando un enorme vacío en el mundo de la comunicación y por supuesto, en la vida de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, que según han contado ellas mismas, siguen lidiando con el duelo de la dolorosa pérdida.

Un mazazo del que aún se están recuperando y al que se han sumado en las últimas semanas una serie de varapalos de parte del hijo de Carmen Borrego, que a golpe de exclusiva contaba sus planes de divorcio y su mala relación con su madre, y, más recientemente, las incendiarias declaraciones de Bigote Arrocet. El humorista y expareja de María Teresa Campos no deja pasar ocasión para lanzar dardos a las hijas de la periodista. Sin embargo, una de las personas de confianza de la comunicadora ha dado un paso al frente para dar la cara por la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz, dejando caer algunos de los secretos que el cómico no querría que saliesen a la luz.

"No se podía decir"

Desde que José María Almoguera y Paola Olmedo sacaron la exclusiva en la que hablaron mal de Carmen Borrego, Edmundo Arrocet ha despertado de su letargo para volver a hablar de la familia Campos. Bigote Arrocet ha estado arremetiendo contra María Teresa Campos y Carmen Borrego a raíz de este conflicto.

Bigote se ha sentado en '¡De viernes!' para contar cómo María Teresa habría echado a su nieto José María de su casa. También ha ido contra Terelu Campos y Carmen Borrego y ésta última le ha estado advirtiendo de que si continúa hablando mal de su madre le demandará.

En esta serie de acontecimientos con la familia Campos, hay un nuevo capítulo con la empleada del hogar de la familia. La limpiadora de la casa Campos, Leo, ha estado trabajando 33 años junto a María Teresa, y es una de las personas que más conoce la relación que tuvo Edmundo Arrocet con María Teresa.

Leo ha explicado que no quiere televisión ni fama y no ha querido que su rostro salga en televisión, pero sí ha dado unas duras declaraciones sobre Bigote: "No voy a consentir que ningún sinvergüenza hable mal de Teresa. De ella y de su familia, porque no puede defenderse".

"No quiero consentir que vuelva a difamar a María Teresa Campos, que no se llama 'Teresita', se llama María Teresa Campos y él ha vuelto a resurgir gracias a esa señora. Vergüenza le tendría que dar. Ni aunque le hubiese hecho lo peor sus hijas, que no ha sido así, respetar el nombre de la persona con la que ha estado viviendo. Que las deje y, sobre todo, que deje a Teresa tranquila ya de una vez", ha explicado la que fue la asistenta de María Teresa.

El momento de la entrevista más tenso ha sido cuando ha hablado del tema del dinero: "Dice que Teresa le debía dinero, hijo de p... ¿Cúantos años te has tirado ahí viviendo a cuerpo de rey?", ha comentado Leo. Además, la asistenta de las Campos ha dejado claro que Edmundo tenía muchos problemas con Hacienda: "No se podía decir que él vivía porque los de Hacienda se le comían".