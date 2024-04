Carmen Borrego desvela la verdadera relación de Bigote Arrocet con su madre, María Teresa Campos: "Siento mucha pena"

Carmen Borrego no ha dejado de recibir disgustos desde que pisó Madrid tras su fugaz paso por Supervivientes. Después de conocer que su hijo y su nuera se iban a separar, la hija de María Teresa Campos se enteraba de boca de su hermana Terelu que en la exclusiva en la que José María Almoguera hablaba de su divorcio, ella no salía nada bien parada.

Unas duras declaraciones en las que la menor de las Campos quedaba como la responsable de que el matrimonio de su hijo hubiera hecho aguas.

Hasta la fecha, madre e hijo siguen sin hablarse. Sin embargo, el que sí ha deciido pronunciarse ha sido Bigote Arrocet, el que fuera pareja de María Teresa Campos ha dado una exclusiva en la que vuelve a cargar contra las hijas de la periodista y también contra su nieto, José María. Palabras que han hecho que Borrego revele cómo fue la verdadera relación que el humorista mantuvo con su madre.

Carmen Borrego tira de la manta

Ante el conflicto de Carmen Borrego y su hijo, Edmundo Arrocet concedía una exclusiva en la revista ‘Diez minutos’ en la que aseguraba que María Teresa Campos echó a su nieto de su casa porque Carme Borrego la convenció para hacerlo. Indignada, la aludida responde en ‘Vamos a ver’ anunciado que no descarta tomar medidas legales.

“Siento mucha pena, no solo no lo hizo bien en vida, sino que lo sigue haciendo mal cuando no está ella para defenderse y eso me causa mucho dolor”, decía Carmen tras escuchar los titulares de Edmundo en la revista. La colaboradora cree que quien conoció a su madre o a su familia sabe que es “mentira” que se echara a su hijo de su casa: “Mi madre fue la que dijo José, si estáis arreglando la casa, veniros aquí, es absurdo que gastéis dinero”.

Pero ¿Qué pasó? Jose se fue a vivir con su chica a la casa que Teresa construyó junto a la suya y en la que Carmen vivió durante mucho tiempo. Ahora, la polémica se centra en el motivo por el que se marcharon: “Él estuvo unos meses, no años, porque la chica con la que él estaba en esos momentos hereda una casa de su abuela en el centro de Madrid, querían vivir en el centro y se van allí mientras que se reforma esa casa, cuando se termina, se van a Madrid, nada más”.