El contraataque de Carmen Borrego ante todas las acusaciones que está recibiendo: "Los cañones, a mi persona".

Cuando parecía que se iban calmando las aguas en la polémica de Carmen Borrego con su hijo José María Almoguera, generada por la separación del segundo, un nuevo conflicto ha vuelto a salpicar a la hermana pequeña de Terelu Campos. En este caso, un antiguo romance de su madre María Teresa Campos, ha vuelto en forma de exclusiva, para desvelar algunos de los secretos de la familia.

Más en concreto, ha sido Edmundo Arrocet el encargado de atacar a Borrego. En unas declaraciones para una prestigiosa revista del corazón, el humorista se sumó al carro de acusaciones contra Carmen Borrego y la señaló como principal culpable de que María Teresa Campos echase de casa a su nieto. Unas declaraciones muy concretas que llegan después de todo lo que se ha dicho sobre la separación de su hijo.

Los comentarios de Arrocet no han sentado nada bien a Borrego que se toma estas acusaciones como un nuevo intento de conseguir fama y dinero a su costa. Pocas veces se ha visto a una Carmen Borrego tan encendida y defendiendo a los suyos a capa y espada. "Contra mí, contra mi persona, lo que usted quiera, contra mi hijo no, no lo voy a permitir", empezaba señalando la colaboradora.

"Sé que no le caigo bien”, añadió de continuo Borrego que volvió a reiterar que las acusaciones que se hiciesen para atacarla a ella, fuesen contra su persona, no contra familiares o conocidos. “Los cañones, a mi persona". Y es que, Borrego contaba en plató con la inestimable ayuda de su sobrina, Alejandra Rubio, que tuvo un enfrentamiento con Antonio Montero sobre la polémica de que la vida privada de las Campos esté todo el día en televisión.

"Estoy hasta los cojones del discurso de cinismo que tenéis todos, criticáis, pero aquí estáis chupando del bote, vosotros no pertenecéis a esta familia, estoy harta, eres un cínico", afirmó de forma rotunda Borrego, dejando claro que no va a permitir que se hable así, a la ligera, sobre los asuntos familiares.

Por último, quiso lanzar un mensaje a Edmundo Arrocet, con el que reflexionase sobre sus comentarios: "Al amparo de una familia que le ha abierto las puertas de su casa, mi madre le dio su corazón, lo mejor de su vida, porque se enamoró de él y porque lo quería, a ese amparo, no se puede destrozar a una familia, difamar a una familia. En nombre de mi madre no se puede difamar, no se puede mentir".