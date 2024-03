La tajante respuesta de Terelu Campos en su regreso a la televisión tras el fin de Sálvame: "No sé si me vais a entender o no"

Tras el fin de Sálvame, Terelu Campos desapareció de la programación de Telecinco como presentadora, poniendo rumbo a la cadena pública. Sin embargo, la presentadora apareció durante la última gala de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, donde ofreció una tajante respuesta: "No sé si me vais a entender o no".

Y es que Terelu Campos apareció en la emisión para enviarle un mensaje de ánimo a su hermana Carmen Borrego, que está concursando en Supervivientes. Sin embargo, el programa quiso aprovechar la presencia de la presentadora para conocer su opinión sobre otros temas que están relacionados con su familia, como la separación de su sobrino. Aquí Terelu fue tajante: "Yo he escuchado antes a Alejandra. Forma parte de lo que es la vida, forma parte de las relaciones, no voy a hablar de mi sobrino porque es algo que nunca he hecho. Ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que ella gobierna y toma sus decisiones, imaginad lo que eso significa para mi sobrino. Lo importante es que esté bien. Yo no sé si me vais a entender o no pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos".

La reaparición de Terelu Campos en Telecinco supone todo un hito. Y es que, menos Jorge Javier Vázquez, que se encuentra al frente de Supervivientes, ninguno de los otros presentadores o colaboradores principales de Sálvame han vuelto a Telecinco. Es más, Anabel Pantoja dejó entrever que había cierta censura a la hora de hablar de Sálvame en los programas de Telecinco, siendo esta una palabra tabú.

Es por ese motivo que cuando hablaron en Supervivientes sobre el apodo que tenía Carmen Borrego, Anabel Pantoja habló de "otro programa en el que trabajó" sin hablar directamente de Sálvame.

Terelu Campos es hija de María Teresa Campos, una figura destacada en la televisión española durante más de cinco décadas, se ganó el corazón del público gracias a su carisma y su estilo de presentación inimitable, y que falleció el año pasado. Desde sus inicios en la década de 1960, esta icónica presentadora nacida en Marruecos ha dejado una marca imborrable en la pantalla chica española, abarcando una amplia gama de géneros televisivos que incluyen variedades, talk shows, entretenimiento y noticias.

Su sello distintivo radicaba en su enfoque cálido y receptivo, que resonaba profundamente entre el público español. María Teresa se caracterizaba por su habilidad para escuchar a sus invitados con atención, proporcionándoles un espacio seguro para compartir sus experiencias y puntos de vista, todo ello aderezado con su inconfundible sentido del humor, capaz de arrancar sonrisas incluso en los momentos más serios.

Premios

A lo largo de su trayectoria, María Teresa fue honrada con numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la televisión. En 2006, recibió el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, mientras que en 2015 fue galardonada con el premio TP de Oro a toda una vida, testimonio de su impacto perdurable en el medio.

Más allá de su carrera televisiva, María Teresa se destacó por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, alzando su voz contra la discriminación de género. Además, dedicó su tiempo y energía a apoyar organizaciones benéficas que trabajan en favor de las personas con discapacidad, así como a respaldar iniciativas de lucha contra el cáncer.

Por último, pero no menos importante, María Teresa Campos fue una figura profundamente querida y respetada por su familia y amigos. A pesar de su éxito y su influencia en la televisión española, siempre mantuvo su humildad y autenticidad, sirviendo como un ejemplo inspirador de cómo combinar el éxito y la pasión con la gratitud y la humildad.