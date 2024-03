Jorge Javier desvela el motivo del elevado sueldo de Carmen Borrego en Supervivientes: "Sabes lo que estás comprando"

No están siendo momentos fáciles para Carmen Borrego. La hija de La Campos, que lleva meses recuperándose tras el fallecimiento de su madre, decidió poner a prueba sus capacidades en un reality de gran exigencia como es 'Supervivientes' donde las cosas se le han complicado.

Tanto es así que la concursante ha activado el protocolo de abandono de 'Supervivientes 2024', pero no tardó en arrepentirse de dicha decisión. Después de haber pedido expresamente el abandono -Os lo juro por Dios, no puedo más, me estoy muriendo por favor, por favor os lo ruego... Me subo a la barca y me voy"- Borrego se echó para atrás y decidió continuar con su participación: "Están ayudándome mucho, yo no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo superarlo".

Sin embargo, esta vez la decisión ha estado en manos del programa, que ha decidido retirar temporalmente a la concursante del concurso: "La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico, en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso”.

La defensa de Jorge Javier a Carmen Borrego

La participación de Carmen Borrego en Supervivientes ha estado envuelta en polémica desde los primeros días. La hermana de Terelu Campos no ha conseguido asentarse en el programa. Pese a eso, el público se ha mantenido fiel a ella, aunque siempre ha tenido voces críticas a su alrededor, reclamando que su concurso no está a la altura de la importancia que le están dando, ni del sueldo que está cobrando.

Ante estos ataques, una de las figuras más importantes del programa, como es la de Jorge Javier Vázquez ha salido en defensa de la concursante. En su columna habitual de la revista Lecturas ha explicado los motivos de la importancia de participantes como Carmen Borrego.

"Está ganándose Carmen Borrego lo que le pagan? Para mí, sí. Cuando contratas a un perfil como el suyo sabes lo que estás comprando: un nombre como banderín de enganche para las primeras galas de la edición, esas en las que el gran público no ha tenido tiempo de encariñarse con los concursantes. Entiendo que haya gente que se queje del excesivo protagonismo de Carmen en las primeras galas pero para eso se la ha llevado. Como efecto llamada. Una vez puesta en marcha la edición hemos empezado a detectar con muchísima alegría que hay muchos perfiles que nos van a generar tramas muy diversas"

Con este alegato, el presentador ha querido acallar las críticas y darle el valor que merece a Carmen Borrego, así como defender a Superviventes.