Las Campos contra Lequio: "Se lo toma todo muy a pecho"

Parece que el clan de Las Campos no tiene solo problemas internos, también externos y, sobre todo, centrados en una persona. Se trata de Alessandro Lecquio, colaborador de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco, quien parece haberse excedido en sus declaraciones: "Se lo toma todo muy a pecho".

La primera en criticar la postura del colaborador de Vamos a ver ha sido Alejandra Rubio, quien aprovechó el altavoz de Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda, para asegurar que estaba harta. "Ya te digo yo que no le hemos hecho nada. Pero, se ve muy claro, que es él el que tiene algo contra nosotras, pero nosotras contra él, para nada", aseguraba la hija de Terelu Campos, señalando que "cada uno puede dar su opinión, te pude gustar más, o menos, no le vas a gustar a todo el mundo… pero es que él lo que hace es faltar al respeto siempre. Y, además, se lo toma todo muy a pecho, que es una de las cosas que a mí más me sorprende".

Y es que Lecquio siempre ha tenido una postura muy crítica con Las Campos, incluso con la fallecida María Teresa. Fue en su fallecimiento cuando el colaborador quiso dejar claro que la Campos ya no era la reina de las mañanas, asegurando que ese título debería tenerlo Ana Rosa Quintana.

María Teresa Campos, una destacada presentadora y figura televisiva española, ha dejado una huella imborrable en la pantalla durante más de cinco décadas. Reconocida por su carisma y estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la historia de la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su carrera televisiva en la década de 1960. Desde entonces, ha liderado numerosos programas, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la televisión española. A lo largo de su trayectoria, ha abordado una amplia gama de géneros, desde programas de variedades hasta talk shows, entretenimiento y noticias.

Su estilo de presentación, caracterizado por su calidez y cercanía, ha conquistado los corazones del público español. María Teresa era conocida por su capacidad para escuchar atentamente a sus invitados, proporcionando un espacio seguro para compartir experiencias y opiniones. Además, su sentido del humor y habilidad para arrancar sonrisas eran parte integral de su encanto.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha sido honrada con numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la televisión. En 2006, recibió el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, mientras que en 2015 fue galardonada con el premio TP de Oro a toda una vida dedicada al medio.

Compromiso

Más allá de su trabajo en la pantalla, María Teresa se destacó por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Abogó activamente por los derechos de las mujeres y luchó contra la discriminación de género. Además, colaboró con organizaciones benéficas en apoyo a personas con discapacidad y respaldó iniciativas de lucha contra el cáncer.

María Teresa también fue una figura muy querida y respetada en su círculo íntimo. A pesar de su éxito y prominencia en la televisión, mantuvo siempre una actitud humilde y auténtica. Su vida y obra son un testimonio inspirador de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y modestia, dejando un legado perdurable en la televisión española y en el corazón de quienes la admiraban.