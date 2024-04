Iñaki Urdangarin preocupado por su futuro: "Estoy divorciado"

Iñaki Urdangarin ya se ha divorciado de la infanta Elena. Tras salir a la luz sus imágenes junto a Ainhoa Armentia, mucho se empezó a especular sobre la posible relación entre el exduque de Palma y la abogada.

Unas imágebes que pillaban por sorpresa a todos y sobre las que la hija del emérito no se llegó nunca a pronunciar.

Ahora, como pareja oficial de la abogada, el que un día fuera miembro de la familia real vive un buen momento en lo personal, algo que no sucede en el plano profesional.

Según las últimas informaciones, Urdangarin no estaría teniendo nada fácil encontrar trabajo, algo que parece pesarle y que lleva como puede.

Planes de futuro

Iñaki Urdangarin ya es un hombre libre. El exmarido de la infanta Cristina ha concluido la condena de cinco años y diez meses impuesta por la Audiencia de Palma de Mallorca por su implicación en el Caso Nóos.

"Era una fecha que Iñaki Urdangarin tenía en su cabeza", contó hace unos días su abogado, Mario Pascual Vives. En lo que respecta a los antecedentes penales de su cliente, puesto que "ninguna pena superaba los tres años", tendrán que pasar tres años para poder solicitar la eliminación de estos: "Creo que en 2027 podrá solicitarlo".

Ahora, el letrado ha contado a Semana los problemas que está teniendo el exdeportista para encontrar un empleo: "No encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas...", afirma.

"Necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día. Hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral, pero él sí que no deja de prepararse. En su pasado y en la situación actual no deja de estudiar", indica, sobre cómo se prepara para el mundo laboral.

Hace unos días, el propio Iñaki dejaba claro a la misma revista que quiere desvincularse de la Familia Real. Se trataba de unas declaraciones del exdeportista a un periodista y un fotógrafo que le interceptaron en la calle. "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad", les dice.