Un menú de libros para comer sano

El mercado editorial presenta una amplia carta de novedades que buscan ayudar al lector a alimentarse de la forma más saludable posible. Un menú sano y de libros precisamente este 23 de abril, Día del Libro. Oído, cocina:

Las recetas verdes de MasterChef (Espasa) pone sobre la mesa setenta sugerentes ideas para que las protagonistas indiscutibles de los menús sean las verduras, las hortalizas, las raíces, las hojas, las flores y las legumbres. Tres recetas que hacen la boca agua:

–Carpaccio de tomate con salazones.

–Quiche de kale con beicon y almendras.

–Muffins de batata y pepitas de chocolate.

Si el plátano tiene las mismas calorías que una manzana o una naranja, ¿por qué es la fruta que se elimina siempre en las dietas a pesar de los nutrientes que atesora? A ver, ¿por qué es peor elegir ensalada césar en vez de una hamburguesa? ¿Eso de que la cerveza es muy buena es verdad o no? El periodista Alberto Herrera y el dietista-nutricionista Luis Alberto Zamora cuentan en Comer bien es fácil si sabes cómo (Planeta) consejos, pautas y recetas para una correcta alimentación. El objetivo es conseguir el equilibrio nutricional: “No es lo mismo comer que nutrirse”.

En Recetas vegetarianas. Todo en uno (Lundberg), Sabrina Fauda-Rôle y Akiko Ida dan ideas saludables a partir de verduras, salteadas, guisadas o confitadas, postres o clásicos para terminar una comida vegetariana con un toque dulce, pasando por sopas y cremas y por combinaciones originales de cereales, legumbres, arroz y pasta.

En Las recetas saludables de Martina (Tecnos), Vicente Valera, Rosa Lubel y la diseñadora gráfica Cinthia Moure ofrecen recetas ideales para cualquier estudiante y opositor presentadas por el simpático personaje de Martina, con sus grandes gafas y su gorro de cocinera; en cada una de ellas se recoge información nutricional, las cantidades, el tiempo de elaboración y los molones pasos a seguir para su realización. La obra lleva anillas para facilitar la consulta, unas prácticas solapas interiores, goma de cierre y un plástico protector para que no se manchen las hojas mientras se cocina.

La dietista y nutricionista Carla Zaplana aconseja en un Ayuno intermitente saludable (Diana) a integrar el ayuno en la rutina con seguridad y también plantea estrategias para analizar y comprender las reacciones de nuestro organismo, sobre todo en los primeros días. Además, proporciona las claves para distinguir el hambre real del emocional, ideas de ejercicios para hacer en ayunas y 45 recetas sencillas y deliciosas para aprender a romper el ayuno y sentirnos muy bien.

El doctor asturiano Ramón de Cangas es autor de Ayuno intermitente. Dieta cetogénica, paleodieta y cronodieta (Anaya) con una idea clara: el mayor consumo de alimentos ultraprocesados nos aleja del lema de “más mercado y menos supermercado”. Es decir: “Deberíamos consumir más alimentos reales, más alimentos frescos, de temporada y de cercanía y menos platos preparados. El dietista-nutricionista y biólogo en la rama sanitaria y presidente de la Fundación Alimenta Tu Salud explica como las dietas citadas pueden resultar interesantes opciones nutricionales y tener utilidad en determinadas ocasiones. “La pirámide nutricional mediterránea es mi herramienta preferida y nos puede ayudar a ordenar nuestra alimentación”, explica Ramón De Cangas aunque, también, “otros modelos dietéticos en ciertas personas pueden ser una herramienta eficaz y debemos por tanto conocerlos”.

¡Es la microbiota, idiota! (Alienta) ofrece el punto de vista de la doctora Sari Arponen sobre la microbiota, enseñando cómo se puede equilibrar, qué hábitos incorporar en nuestro día a día para alcanzar un mayor nivel de bienestar y qué puede hacer por nosotros la microbioterapia.

Michael Booth realiza en Más allá del sushi (Quaterni) un entretenido e irreverente viaje culinario a través de Japón, mostrando recetas elaboradas con esperma de bacalao, pene de ballena o helado de pulpo, por poner algunos ejemplos.

Cocina, come y pierde grasa, de Paloma Quintana, explica el proceso de pérdida de peso y pequeños hábitos para reducir el porcentaje de grasa. Explica cómo funciona la pérdida de grasa y tips para mejorar la composición corporal, además de 60 recetas fáciles y saludables y un manual para conseguir resultados.

Otra nutrición es posible es la invitación de la dietista Julia Rodríguez a disfrutar de una alimentación consciente, integral y natural. No es solo comer bien, es necesario ir más allá y aprender a nutrirse con materias primas de calidad para mantenerse saludables, pero, sobre todo, hay que fortalecer un equilibrio entre cuerpo y mente: “No merece la pena llevar una alimentación terrible, aunque te mates a hacer deporte. Es probable que no engordes, pero es que la salud no está en el peso”.

¡Buen provecho! Y sanísimo, oiga.