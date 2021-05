El éxito del "Amazon de los productos de los conventos", que ayuda a pagar los gastos de 170 monasterios

La comercialización a espuertas de mermeladas, quesos, empiñonadas, dulce de leche, noruegas de pistacho, marrón glacé, chocolate puro con aceite, caramelos de propóleo, cervezas artesanas, vino, vinagres aromatizados, belenes o canastillas de bebé ha comenzado. O sea, todo lo de siempre y mucho nuevo. “En los conventos españoles se hace mucho más que pastas o polvorones. En realidad, lo que ponemos a disposición de cualquiera es una cesta de la compra: leche, quesos, aceite, patés, cerveza, mermeladas, y todo tipo de dulces; pero también artesanía o ropa de bebé”, explican los promotores.

La venta de esos productos que hasta ahora y durante siglos casi salían exclusivamente a través de celosías ha cogido vuelo de la mano de la Fundación Contemplare, gestada hace tres años con el objetivo de difundir la riqueza de la vida contemplativa y contribuir a su sostenimiento, buscando modos de venta de sus productos, canalizando donaciones y asesorando a monjes y monjas que saben de obradores menos que de mostradores.

España tiene más de 800 monasterios y conventos en los que viven 9.000 monjes y monjas contemplativos que hay en España. Sobre todo monjas, ya que el 96% de los cenobios son femeninos. La Fundación colabora con unos 120 de esos centros de clausura y entre ellos incluyen a las Pelayas de Oviedo.

Igual que otros muchos sectores, la pandemia menguó los ingresos de unas comunidades que tienen la obligación de intentar ser autosuficientes sabiendo que suman gastos fijos muy elevados y otros extraordinarios que descuadran a los más ahorradores. Así que con el covid golpeándolo todo el proyecto cogió velocidad de crucero. “Las monjas y los monjes viven del torno y han estado sin visitas durante toda la pandemia. Son autónomos, pagan su Seguridad Social y sus facturas, y sus ingresos se han visto reducidos a la nada. Por eso aceleramos los planes de venta online para dar salida a los productos”, explica la colaboradora Paloma García Ovejero.

Garantizan que nunca hasta ahora se habían reunido en una sola web tantos y tan variados productos elaborados en los monasterios de toda España. Desde los más típicos a quesos, bricks de leche o tarros de “pimientos en dulce” y fresas a la pimienta negra. Las manos de los monjes siguen haciendo cerveza trapense, pero también se han metido con el paté de cabrales a la sidra y hasta con el browni o el moderno bombón volcano.

“Ahora mismo apuramos la apertura de la tienda física o centro de logística en el centro de Aravaca (Madrid). Aún no la hemos inaugurado y ya va como un tiro gracias al boca-oreja”, explica García Ovejero. Sabían que era “un producto de nicho” y no se equivocaron. En toda España hay un “tirón” claro en los productos de “las Pelayas”. “Las que más triunfan son sus pastas de mantequilla y de avellana que van en una caja blanca... en los mercadillos navideños o ventas especiales son un éxito total. Ahora mismo no las ves en la web porque no hay stock. Esto también es artesanal y nos adaptamos nosotras al ritmo de cada monasterio, no es un “abastecimiento” al uso”, explican. Y tanto que no es al uso porque en este canal de venta con el pedido de polvorones se puede añadir otro encargo: que las monjas y monjes nos dediquen un rezo.