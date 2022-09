Ikea lleva años afianzándose como una de las fabricadoras de muebles más conocidas del mundo. Actualmente cuenta con más de 400 tiendas en las que ofrece a sus clientes muebles, ropa de cama, artículos de decoración y un sinfín de productos dispuestos a llenar las casas de sus clientes, tanto en interiores como en exteriores.

En favor de la sostenibilidad, Ikea ofrece una alternativa a los productos sumamente nuevos, su “Circular Hub”, una opción de segunda oportunidad para aquellos muebles descatalogados, de segunda mano o ligeramente dañados que permitirán al comprador ahorrarse un dinero mientras contribuye a cuidar el medio ambiente.

Otro de los puntos fuertes con los que la marca ha ganado prestigio en España es con sus diseños novedosos de muebles que, junto a los modelos clásicos, ofrece al consumidor una amplia gama de opciones a precios accesibles.

Aun así, Ikea no solo triunfa por sus muebles; la bolsa de almacenaje Pärkla se ha convertido en uno de sus productos más vendidos de cara al almacenaje de la ropa de la temporada pasada. Su amplio tamaño permite guardar desde ropa liviana a edredones, mantas y almohadas que durante el verano ya no tienen sitio en la cama. Su precio, a 2,50 euros la unidad, hace de esta opción una alternativa asequible para el orden en casa. Además, su material ligero permite plegarla si ya no es necesaria.

Ikea ofrece también la misma alternativa para el cambio de calzado: una bolsa para zapatos con espacio para un par grande o, incluso, dos pares pequeños. Esta opción de mismo nombre, que tiene un coste de un euro la unidad, es válida también para llevar dentro de la maleta de viaje.

Livboj, el cargador inalámbrico de cinco euros

Livboj es otro de los nuevos favoritos para los compradores de Ikea. La marca sueca ofrece por cinco euros esta base inalámbrica de carga, una alternativa al sistema tradicional de enchufe. Para cargar el teléfono, simplemente deberá colocarse encima. La opción está disponible tanto en color blanco como negro. No obstante, la base necesita estar conectada a la red para funcionar, por lo que se necesitará de todas formas un cable USB-C, disponible también en la tienda por cinco euros.