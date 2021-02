Beatriz Rico: “Soy muy feliz cuando hago reír a la gente”

–¿Cuánto hay de Beatriz Rico en Rita, la protagonista?

–Mucho. Siempre se dice que la primera novela es autobiográfica. Cuando escribes por primera vez vuelcas lo que tienes dentro. Los pensamientos de Rita son muy míos, pero las cosas que le pasan algunas me las han contado o me las he inventado y otras son mías. No te voy a decir cuáles porque me da mucha vergüenza y me gusta que el lector juegue a descubrir la verdad. Y la realidad siempre supera a la ficción.

–Si por algo destaca este libro es por el humor.

–El humor es lo mejor para todo, aunque el libro cuenta también cosas muy duras. Hay cosas ante las que la gente se puede ofender, pero con humor entran mejor. Tú puedes decir cosas muy duras, pero si lo haces con educación y respeto no haces daño. Desde que era pequeña uso el humor como herramienta para hacer las cosas. Me ha funcionado y ahí sigo.

–¿Y en redes sociales?

–La gente en redes sociales se enfada mucho. Es un coñazo, están todo el día enfadados. Ya vale. Hay cosas que la gente hace mal, pero vamos a quitar tanto peso y mala leche, que eso parece el muro de las lamentaciones.

–En su carrera siempre ha llevado el humor por bandera.

–Me he dado cuenta de que a las chicas que son guapas les da vergüenza descomponerse, ponerse bizcas y hacer el tonto delante del público. Me encanta Patricia Conde porque tiene una pérdida de sentido del ridículo maravillosa, que es lo mismo que hacía Lina Morgan.