Muchos hombres sufren de calvicie al envejecer. Perder el pelo puede ser un gran inconveniente, sobre todo si mina la confianza en uno mismo. Pero un pequeño retroceso o tener poco pelo no es un obstáculo.

Conociendo algunos trucos y las reglas básicas que utilizan los mejores barberos y peluqueros, se puede encontrar un compromiso y recuperar la sensualidad. El objetivo no es sólo ocultar las entradas, sino realzar otros detalles del rostro. Así que el poco pelo y las entradas ya no son un problema con estos 5 looks y cortes masculinos extraordinariamente sensuales.

Cómo disimular las entradas

La primera regla es desviar la atención de lo que no nos hace sentir cómodos. Si tener poco pelo no nos hace sentir bien, centrémonos en una barba bonita y cuidada. Este detalle suele resaltar el rostro y la mirada. Si, por el contrario, buscamos un accesorio, las gafas especiales siempre aportan mucho carisma y misterio. A continuación, puede elegir muchos otros accesorios y personalizarlos como desee.

Si llevas el pelo corto, lo importante es no raparlo nunca del todo. De este modo, puedes utilizar un mínimo de longitud para crear un efecto despeinado. De esta manera se cubren muchas de las partes donde el pelo es fino.

Si, por el contrario, nos gusta el semirecogido, hay que buscar un corte que deje el pelo más corto en los laterales y aproveche la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, la mayor longitud estará en la parte superior. Para cada tipo de cabello, ya sea rizado, ondulado o liso, encontraremos un peinado para la parte superior. El objetivo es tener un efecto desaliñado.

Como alternativa, especialmente si la frente es la parte que más pelo ha perdido, el uso de gel o laca puede dar grandes resultados. Una barba bien cuidada puede ser el detalle final que haga que todo parezca más armonioso.

Si a uno le gusta el pelo largo y está medianamente afeitado, sólo hay una solución. Nos atamos el pelo y tratamos de crear un moño o una cola bien cuidada al final. En los laterales siempre es mejor afeitar el pelo, pero sin exagerar.

Para un afeitado completo, el consejo es siempre dejar unos milímetros de pelo. Y entonces sigamos con la regla de la barba. Un bonito bigote también ayudará a dar un aspecto cuidado, sensual e interesante.