Prohíben la venta de un complemento alimenticio y estimulante sexual que puede provocar infartos

Se vendía en varias tiendas y comercios de nutrición y deportes como estimulante sexual y como complemento alimenticio pero en realidad contenía compuestos químicos que podían llegar a provocar un infarto. La Agencia Española del Medicamento ha retirado del mercado las Natur Cap Cápsulas, unas pastillas que contenían principios activos de tadalafio y sildenafilo no declaradas en su etiquetado y que podían suponer un riesgo más que importante para la salud de quienes las consumían. La alerta la dio en su día el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Fueron sus inspectores los que analizaron las cápsulas vendidas por la empresa Natural And Different.

"La inclusión de estos principios activos en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica confiere a este producto la condición de medicamento" aseguran desde la Agencia haciendo hincapié que tanto el tadaliafio como el sildenafilo "están indicados para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene". Pero estos productos no están indicados para personas que han sufrido un infarto o una angina de pecho. De hecho consumir este tipo de sustancias les puede poner en un serio peligro. Pero no sólo a ellos. Los expertos aseguran que estas pastillas que ya han sido retiradas "también presentan reacciones con otros medicamentos" y pueden aparecer reacciones no deseadas como un infarto o una arritmia.

En resumen se asegura que este producto se vende como un estimulante sexual ocultando su composición. Y es más. Se vende como algo "natural" pero en realidad es un medicamento. En la propia caja en la que se incluyen las pastillas se ven dibujos de plantas que hacen pensar al consumidor que en realidad está adquiriendo algo natural que no va a suponer un problema en su salud y que, sin embargo, le puede ayudar a tener una vida sexual más activa. Por todo ello desde la Agencia del Medicamento ha decidido, después de analizada toda la composición, retirar el producto y prohibir de forma tajante su comercialización tanto ahora como en un futuro. La Agencia publica de forma periódica sus advertencias en su página web en donde intenta lanzar mensajes de alerta (uno de cada tres consumidores toma algún tipo de complemento) para todos aquellos ciudadanos que han podido comprar en el pasado alguno de los productos cuya venta ahora se ha prohibido como es el caso de este supuesto complemento alimenticio que se vendía en tiendas de nutrición y otro tipo de establecimientos.