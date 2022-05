Cada cierto tiempo, el bulo de WhatsApp de pago vuelve a Internet. Esta vez, sin embargo, poco podemos hacer: la súper popular aplicación de mensajería verde, propiedad de Meta -la empresa de Mark Zuckerberg-, pasará a ser de pago. Algunos usuarios de la aplicación pronto se verán obligados a pagar una suscripción mensual. La noticia es revolucionaria y fue descubierta por el fiable portal web WABetaInfo.

Se trata de un sitio especializado en el análisis del código fuente de las aplicaciones, sobre todo de las versiones aún no implementadas. WABetaInfo habría encontrado pruebas de la nueva función en el programa oculto de las próximas versiones de WhatsApp. Pronto, millones de usuarios de todo el mundo tendrán que pagar una suscripción para obtener una especie de servicio "premium". Pero ¿qué es, precisamente, y hay motivos para preocuparse por los costes indeseados?

En realidad, la noticia puede afectar a muchas menos personas de las previstas. WhatsApp ofrecerá un plan de suscripción dedicado a las cuentas empresariales. Estos usuarios podrán gestionar su cuenta de una manera completamente diferente. Tener ya una cuenta de empresa le da acceso a una serie de funciones adicionales. Por ejemplo, la gestión de una especie de "tienda online" integrada en la propia aplicación, para gestionar los pedidos y los clientes. Además, existe la posibilidad de ampliar la opción multidispositivo. Actualmente, WhatsApp permite gestionar 4 dispositivos diferentes con una sola cuenta. Con una cuenta Business suscrita al servicio Premium, el número de dispositivos pasa a ser 10.

Esto es una gran ventaja para las empresas, que podrán gestionar los chats con los clientes desde varios dispositivos al mismo tiempo. Los empleados, por ejemplo, no tendrán ninguna dificultad para conectarse a sus PC con su cuenta de empresa y gestionar sus archivos. Esto aumentaría en gran medida la velocidad de respuesta de las empresas que utilizan WhatsApp para la atención al cliente, por ejemplo. Es cierto que las cuentas de empresa aún no son especialmente populares en Italia, pero la opción se utilizará cada vez más y hay más ventajas. Todavía no se sabe cuánto costará el nuevo plan de suscripción, pero cuando se publique la información, seguro que habrá polémica.