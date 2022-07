La Guardia Civil acaba de hacerse eco de la denuncia que llega a través de la Oficina de Seguridad del Internauta y en la que se alerta de la recepción por parte de usuarios de móviles Android de un SMS fraudulento que puede acarrear graves consecuencias si se abre. "Se están detectando SMS y correos electrónicos fraudulentos que suplantan a DHL. El objetivo consiste en que el usuario acabe descargando una aplicación maliciosa, sin que sea consciente de ello, bajo la excusa de que un paquete no pudo ser entregado por alguna causa y que debe acceder a un enlace que le facilitan para obtener más información" relatan desde la citada institución de vigilancia de la red.

Pero ¿qué hacer si has sido víctima? "Si has sido víctima, te ha llegado un SMS o correo suplantando a DHL o de cualquier otro servicio de paquetería similar al descrito en este aviso de seguridad, y has descargado la aplicación maliciosa, es posible que tu dispositivo esté infectado. Por lo tanto, debes eliminar la aplicación lo antes posible. Además, te recomendamos informar a tus contactos sobre este fraude, ya que el malware podría, entre otras acciones, utilizar los contactos de tu agenda para enviar SMS fraudulentos y poder captar más víctimas", afirman los expertos.

"Si por el contrario te ha llegado este SMS o correo, pero no has descargado la aplicación maliciosa, simplemente debes eliminar el mensaje para no instalarla por error. Te recomendamos que mantengas inhabilitada la opción de ‘instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos’ dentro de los ajustes de tu dispositivo", insisten.