'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville': un shooter en tercera persona de pura raza

'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville' llegó hace unos días.

'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville' llegó hace unos días.

La evolución de franquicia 'Plants vs Zombies' de un juego de defensa de torres a un shooter en tercera persona ha supuesto una de las sorpresas más frescas y acertadas de los últimos años. PopCap, en compañía de Electronic Arts, han sido capaces de brindar con las dos entregas de 'Garden Warfare' una experiencia colorida e hilarante, rebajada de violencia gratuita, desafiando con valentía las producciones más poderosas de su segmento. Ahora toca refinar y mejorar la fórmula con 'La Batalla de Neighborville', que más allá de portar un nombre diferente, es en efecto, una continuación de la serie que supera en todos los aspectos a sus predecesores.

El Parque Mareante



Esta vez plantas y zombis se disputan el dominio de un vecindario llamado Neighborville, y al igual que la anterior entrega, aquí puedes jugar con ambos bandos y elegir entre 20 personajes con diferentes habilidades. La plantilla de protagonistas jugables crece. Ahora en el lado de los vegetales tienes una planta dragón que lanza fuego y una bellota que se transforma en roble gigante. Mientras, al bando los come-cerebros se ha alistado un héroe de acción y una alocada chica disco con patines. Con cada variante se introduce una interesante dinámica al combate y se pueden seleccionar en cualquiera de los modos de juego, que ahora son muchos más. Lo repasamos todo bajo "la delgada línea verde".

El epicentro de la acción en 'La Batalla de Neighborville' se traslada al Parque Mareante, un terreno en el cual ambos bandos pueden acceder a misiones, objetivos para un jugador, dar rienda suelta a batallas multijugador o usar el tablero social para interactuar y agruparse con otros usuarios. Hay tres regiones disponibles con mucho espacio para explorar y sorpresas que descubrir: el Centro de la Ciudad de Neighborville, Mount Steep y las extrañas regiones de Weirding Woods.

Actuando como un centro neurálgico completamente explorable, desde el cual iniciar todas las actividades de juego para un jugador, multijugador, cooperativo o interactuar con otros jugadores, el Parque Mareante, es sin duda, uno de los aspectos más característicos de la entrega. Puedes dirigirte a diferentes emplazamientos para avanzar en el juego, entrenar en un campo de tiro, acceder a los desafíos multijugador que prefieras, a diferentes Festivales Temáticos, personalizar tu personaje y gastar el dinero que has ganado en varios puestos donde nunca faltan las ofertas. Pero más allá de ofrecer un punto de partida para todas las actividades, se trata de una característica que destaca la naturaleza viva del juego, que se considera desde el principio como una experiencia pulsante y constantemente actualizada.

Entre fuego cruzado de guisantes



Al igual que en entregas anteriores, el título ofrece una alocada experiencia multijugador con seis modos que incluyen el nuevo Batalla en la Arena 4v4 en Funderdome. En este modo combaten personajes tan conocidos como el Lanzaguisantes o el Girasol, que llegan con una mayor profundidad estratégica junto a otros seis personajes que se unen al conflicto, como el Bocadragón y sus llamas o el ritmo loco del zombie 80s Action Hero. En conjunto, 'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville' incluye hasta 20 clases de plantas y zombis totalmente personalizables, y permite jugar en forma cooperativa con equipos de 4 jugadores para explorar las tres regiones principales, tanto en el modo multijugador competitivo y repartidos en seis modos de juego diferentes.

La jugabilidad recoge todos los aspectos de los títulos anteriores y los refina con mejoras apreciables en relación con el equilibrio y las mecánicas, en parte, gracias a la posibilidad de modelar estrategias de ataque y defensa con opciones específicas. Es posible, por ejemplo, modificar el sentido de una partida estructurando un equipo totalmente orientado al ataque, o confiar en el posicionamiento de las torretas defensivas o el despliegue de defensas para una tendencia más conservadora.

¿Solo o con amigos? Soluciones para todos



El eje multijugador de la obra, por otro lado, interpreta y marca con su sello todos los tipos canónicos del género. Desde los modos objetivos hasta las hordas, pasando por los combates a muerte, siempre verdes y rigurosamente nombrados con los nombres típicos de la saga, de hecho, los modos competitivos del juego están lo suficientemente bien articulados como para ofrecer toda la diversión que uno esperaría de un juego de disparos en tercera persona.

También se han agregado toneladas de opciones para personalizar tus personajes, y lo bueno es que todo lo que hagas en el juego suma experiencia o dinero para que vayas desbloqueando nuevo equipo o mejoras. Otro dato importante es que casi todos los modos se pueden jugar online o en pantalla partida, así que es una buena opción para jugar en familia con una sola consola y dos mandos.

No obstante, la entrega se muestra asequible y muy divertida también en completa soledad. El modo de campaña se divide en las secciones dedicadas a plantas y zombis y se extiende sobre cada una de las áreas, que profundizan en temas muy distantes entre sí, enriqueciendo el imaginario de la serie con aventuras que van desde un corte más clásico, hasta aterradoras misiones. El secreto de esta flexibilidad se encuentra en la misma configuración del formato, que ofrece mucha libertad y permite dotar al producto de un aire muy fresco y divertido.

Una guerra de colores vivos y explosiones brillantes



El conjunto no deja lugar a las dudas, con cantidad de actividades, grandes mapas con decenas de misiones nuevas y variadas, secretos que te llevará tiempo completar y descubrir; peleas con jefes enormes y todos los modos de las anteriores entregas junto a novedades como las misiones por objetivos o las partidas aleatorias, donde cada vez que mueres te toca un personaje diferente. Pero lo que realmente mantendrá el interés sobre el juego es la intención de actualizarlo constantemente, por ejemplo, ahora que estamos en octubre ya se están preparando todos los detalles para celebrar Hallowen.

Aunque no hayas visto ninguno de los videos previos de 'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville', con tan solo una mirada bastará para apreciar su calidad gráfica y dirección artística, que recuerda poderosamente las cintas de animación para pantalla grande. El excelente trabajo realizado con los detalles, texturas en alta resolución, efectos de los disparos y explosiones de colores, ofrecen un auténtico espectáculo de colores vivos y graciosos sonidos que se plasman en pantalla sobre cómicas animaciones y acertados modelados de personajes.

También hay que destacar la localización realizada por el equipo español de EA, que ha sabido adaptar perfectamente los textos del juego a nuestro idioma sin perder ni un ápice del contexto cómico que envuelve la obra. Esto nos permite disfrutar de diálogos con mucho humor y nombres que, traducidos desde la interpretación cómica del original, incluso elevan el carisma de algunos personajes.

Conclusiones



Sinceramente no podíamos esperar más de 'Plantas vs. Zombies: La Batalla de Neighborville', una clara evolución de la serie de disparos con un fuerte énfasis en el propósito de construir y ampliar su imaginario, brindando una identidad definida a este increíble universo de plantas y muertos vivientes. Estamos hablando de un gran juego que te mantendrá ocupado durante mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta todas las actualizaciones y eventos de temporada que vendrán. Tanto si eres un apasionado de las competiciones en línea, como un aguerrido soldado en los frentes más "realistas", no lo subestimes: detrás de su apacible aspecto, su sangre de colores y sus preciosas explosiones, te espera un shooter en tercera persona de raza pura.

Título : Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville

: Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville Género : Shooter

: Shooter Fecha de Lanzamiento : 18/10/2019

: 18/10/2019 Plataforma : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Desarrolladora : PopCap

: PopCap Productora : Electronic Arts

: Electronic Arts Distribuidora : Electronic Arts

: Electronic Arts Multijugador : Si

: Si Manual : Castellano

: Castellano Idioma : Castellano (Textos)

: Castellano (Textos) PEGI : +7

: +7 Precio: Consultar



Más información en elsotanoperdido.com