Así es el día a día de cuatro familias de acogida asturianas: "Es una experiencia que te cambia la vida"

El objetivo siempre es que los menores tengan una alternativa familiar que no les obligue a estar insticionalizados, señalan las responsables del programa de acogimiento de Cruz Roja en Asturias. "El objeto final del acogimiento siempre será que los menores retornen a su familia biológica o, en los casos que esto no pueda ser así, acaben en una familia de adopción de forma permanente. Pero mientras tanto, será la familia de acogida la que funcione como puente en este proceso.". En este reportaje cuatro familias asturianas cuentan el día a día de una experiencia que les ha cambiado la vida. "La gente me dice que ellos no podrían hacerlo pero nosotros tampoco somos superhéroes".