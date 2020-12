La vacuna no llegará a la población general, hasta, al menos, el segundo trimestre del año. Antes hay que inmunizar a la población vulnerable. Y para ello se trabajará mañana y tarde incluidos los días festivos. "No vamos a tener todas las dosis que nos gustaría en un primer momento. En este sentido hay que recordar que los contratos firmados por la Unión Europea garantizan unos 1.000 millones de dosis y el 10 por ciento corresponden a España por su población. Con el tiempo tendremos más que suficiente, sin embargo la velocidad a la que nos van a llegar las dosis es variable", relató hace días Ismael Huerta, jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Las vacunas irán llegando por semanas. De acuerdo con el plan nacional se han seleccionado cuatro grupos prioritarios para la inmunización frente al virus: personas internas y personal sociosanitario de residencias, el personal sanitario de primera línea y las personas con gran discapacidad no institucionalizadas.