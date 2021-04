Asturias no gozará de libertad total tras el 9 de mayo, fecha en la que se termina el estado de alarma. El Principado ya venía advirtiendo que las restricciones se irían aplicando por áreas y serían conservadores en esta nueva etapa de "desescalada". Hoy, el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, lo ha confirmado: "El 9 de mayo no es el final de todo". Sin embargo, sí que apuntan a llevar a cabo unas medidas más relajadas porque "el horizonte es favorable". Trabajan ya en nuevas restricciones, similares a las del 4 Plus, que se darán a conocer la próxima semana.