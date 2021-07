Asturias empieza a vacunar contra el coronavirus a los menores de 16 años: "Teníamos muchas ganas, ya era hora de que nos tocase a nosotros"

Con nervios, acompañados de sus progenitores y dejando constancia del momento en sus teléfonos móviles. Los menores de 16 años ya han sido citados para vacunarse en el HUCA, un proceso que arrancó ayer y que hoy ha provocado algunas colas en el entorno del parking 3. "Me sorprendió que me llamaran tan pronto, estoy nerviosa pero tengo muchas ganas, ya era hora de que nos tocase a nosotros", explica Lara Guerra mientras guarda la cola acompañada por su madre. "Como joven reconozco que hacemos botellones y que a veces vas a sitios donde la gente no lleva mascarilla pero es injusto culparnos a nosotros de esta nueva ola", explica Alma García de 17 años. Jesús Casus de 16 años, confirma sus palabras: "Es verdad que hacemos botellones y salimos, por eso la vacuna es importante para nosotros". "Yo evito salir y hacer botellones para cuidarme y proteger a mi familia", explica Lucas Manteca de 16 años. Hoy les ha tocado vacunarse con Pfizer. "Recuerda que tienes que volver a poner la segunda dosis dentro de veinte días", explica una de las enfermeras.

Actualmente, casi 4 de cada 10 veinteañeros están vacunados (37,76%), una cifra que se eleva a 7 de cada 10 (69,17%) en el caso de las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años. En el grupo etario de 40 a 49, ocho de cada diez (80,19%) ya han completado la pauta.