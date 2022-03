Al grito de 'Con toes y a por toes', miles de mujeres de toda Asturias están recorriendo las calles de Gijón en la manifestación organizada por la Plataforma Asturies Feminista 8M. Aún sin datos oficiales de la participación , han asegurado que se ha recuperado una afluencia previa al covid-19. En Asamblea Feminista Asturiana, Celia Acuña, ha apuntado que 'es una reivindicación necesaria, no podemos quedarnos en casa cuando aún no se ha alcanzado la igualdad real'. Marcos Torre, que acude de forma particular, ha señalado que 'el feminismo no puede dejar a un lado a las mujeres trans, no podemos apostar por un feminismo excluyente'. En la plaza del Humedal un gran globo aerostático recibía a las participantes en la marcha: "Vamos a petar Xixón", coreaban las asistentes.