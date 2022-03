Vídeo: Poca variedad y escasez de producto en las pescaderías asturianas: "Si sigue la huelga no llegaremos a final de semana"

Hay producto pero muy poca variedad y en cantidades muy pequeñas. Con la flota de bajura parada el suministro de las pescaderías asturianas ya se está viendo afectado. "Las lanchas pequeñas no salen a faenar y esas son las que nos dan variedad. No llegan productos de Galicia ni el País Vasco y no sabemos si hoy va a haber pescado en la lonja", explica Rodrigo Fernández de pescados Tito. En mercado de El Fontán hay producto en los mostradores aunque si la situación sigue así la imagen no será la misma a final de semana. "Estamos sobreviviendo pero no nos va a compensar pagar luz y personal para tener cuatro peces en el mostrador. Nosotros también movemos una furgoneta de reparto, somos doblemente afectados", añaden. Sergio García de pescados Luis asegura que el suministro se hace "día a dia". En Pescados La Mundial van a recoger el pescado a Avilés para reponer su establecimiento y ya notan cierto repunte en los precios. "La falta de oferta está provocando ya algunas subidas", asevera Juan Carlos Astorgano. "Vamos con pocas cosas pero resistiendo pero si las cosas siguen así no se si llegaremos a final de semana", añade. Más optimista se muestra Noelia Berros de pescadería La Lonja. "Te faltan algunas cosas pero tenemos lo esencial".