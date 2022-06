Susana Gutiérrez, paciente de cáncer: "Cuando decidí salir sin peluca noté que la gente se giraba para mirarme"

"Empecé a sentirme enferma cuando me di cuenta de que no podía seguir el ritmo que me marcaba la vida y mi gente". Son las palabras de Susana Gutiérrez Miranda, la peluquera ovetense de 49 años que sorprendió a los asistentes al desfile de mujeres con cáncer de mama celebrado en Oviedo hace unos días. Casada y madre de una hija, tuvo claro desde el principio que no usaría peluca, "son incómodas y muy caras", su decisión le ha provocado muchos juicios entre algunas de las personas con las que se cruza por la calle. "El pañuelo es un estigma, ves a un hombre que está calvo y nadie pregunta si está enfermo"