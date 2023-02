La lección de vida de Benjamín Braga: "Me costó aceptar que tenía un cáncer, el apoyo en estos casos es fundamental"

Benjamín Braga tiene 64 y hace siete le diagnosticaron un cáncer de pulmón. "Me costó mucho aceptarlo, me preguntaba todo el tiempo por qué me había tocado a mí", recuerda. Ahora este langreano extrabajador de Arcelor ha perdido el miedo a pronunciar la palabra cáncer. "Es importante que la sociedad entienda que ha habido avances importantes y que en muchos casos ésta es una enfermedad como otra cualquiera", destaca. "No te voy a pedir que vayas con un cártel pero tampoco lo ocultes porque tu ejemplo puede ayudar a otros y en este proceso es muy importante no sentirse solo", recalca.