Distintas plataformas y asociaciones creadas por los pacientes afectados de covid persistente han leído este martes un manifiesto desde distintas comunidades autónomas, coincidiendo con el tercer aniversario del primer estado de alarma. La finalidad es "no quedar en el olvido" y "dar visibilidad" a una enfermedad que afecta a casi dos millones de personas en España. En Asturias la asociación de afectados aglutina a 200 personas, mayoritariamente mujeres, aunque creen que podrían ser muchos más. "Necesitamos más empatía, muchos todavía no nos creen, nos dan de alta y no podemos ir a trabajar. No sabemos qué va a pasar con nosotros", explican. Las asociaciones piden que se les considere pacientes vulnerables para poder tener acceso a unos tratamientos a los que ahora no pueden optar.