Manuel Ángel Álvarez López tiene doce años y las ideas muy claras. "Esta es la manifestación más grande que ha habido aparte de la de Francia", asevera. Con un silbato y una vara en la mano el pequeño guió a los tractores en la cabeza de la manifestación ganadera que colapsó a lo largo de la jornada el ventro de Oviedo. "Que me escuchen todos, hay que venir a manifestarse para que la gente sepa lo que somos, a defender lo nuestro, aquí nadie come si no es por nosotros, esto es una vergüenza", explica con vehemencia.

La familia de Manuel tiene dos explotaciones ganaderas en Las Vegas, Corvera, y hoy acudieron en familia a la protesta de Oviedo. "Yo quiero ser ganadero", proclama Manuel. Un futuro complicado con la situación actual ante la que proclama. "Aquí no se rinde nadie". El centro de Oviedo sigue colapsado con multitud de tractores que han participado este jueves en la protesta convocada por los sindicatos Usaga y Ura en defensa del sector ganadero y agrícola. Todo ello a pesar de que el permiso para la movilización decretado por Delegación del Gobierno era hasta las 14.00 horas. Pasadas las 16.30 horas las céntricas calles de Uría o de Marqués de Santa Cruz seguían sin tráfico, ocupadas por los vehículos industriales. Algunos de los profesionales aprovechaban para comer en la zona, entre tractores. Todo ello bajo una intensa vigilancia de efectivos de Policía Nacional y Local. Los participantes en la movilización no han querido aclarar aún hasta cuándo tienen previsto permanecer en la zona. La manifestación se ha desarrollado a lo largo de la mañana registrando momentos de tensión justo en las inmediaciones de la sede de Presidencia. Justo ahí se concentran muchos de los profesionales del sector primario, detrás de la linea que marcan los efectivos policiales. A lo largo de esta tarde, el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, se está reuniendo con los sindicatos mayoritarios asturianos (UGT y CCOO) y con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).