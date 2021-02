El actor Santi Rodríguez (Málaga, 1965) volvió ayer al teatro Palacio Valdés para presentar la Gala del Antroxu de Avilés. Unas horas de salir al escenario atendió a LA NUEVA ESPAÑA en el foyer del odeón avilesino.

Allí explicó que, a todo lo que hace, "incluso a mi infarto, siempre intento buscarle el lado bueno, por eso me voy a la comedia: la primera imagen que se ve es un tipo de mis carnes, en camisón y con el culito al aire y el gotero y, además, no tuve un infarto en condiciones: fue en el bazo, eso que siempre quitan y no sé para qué lo tenemos".