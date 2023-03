Una glorieta de la que no pueden salir los autobuses que da servicio al puente de La Llera que no lleva a ninguna parte. Vecinos de Pola de Lena denuncian que esta nueva rotonda puede ser peligrosa: los autobuses no tienen ángulo de giro para salir "en condiciones" y deben invadir siempre el carril contrario para poder hacerlo. Así, si viene un vehículo en la otra dirección, bien deberá parar el coche o bien el autobús.