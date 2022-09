El Telecable Gijón no pudo empezar mejor la temporada. Las gijonesas se adjudicaron de manera brillante el primer título oficial, la Supercopa, al imponerse en la final a su bestia negra de la pasada campaña, Palau i Plegamans, que le ganó la liga y la Copa de Europa, además ambas en Gijón. El duelo tuvo la intensidad que se esperaba de dos conjuntos que no especulan. Sin embargo, las defensas fueron superiores a los ataques durante toda la primera parte en la que las gijonesas no pudieron aprovecharse de una falta directa tras la exclusión de Mariona Colomer. Sara Roces no pudo superar a Laura Vicente. Los ataques eran frenados con muchas faltas y esta faceta acabó siendo decisiva, ya que a falta 12 minutos las catalanas cometieron la décima y en esta ocasión la correspondiente falta directa sí acabó en gol tras el lanzamiento de Marta Piquero. El Telecable se defendió con orden y mantuvo el resultado.