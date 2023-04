Rafael Nadal ha anunciado este jueves a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que renuncia a disputar el Mutua Madrid Open. El tenista español tenía previsto volver a las pistas durante la temporada de tierra batida, pero su baja por una lesión en el psoas continúa alargándose. “No puedo dar plazos porque no lo sé. No me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada”, ha comentado Nadal.