"Me sabe mal, de corazón, que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA) no haya venido a Asturias, pero la realidad es que ese ejercicio no ha sido en vano", aseguró ayer la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos, Carme Artigas, durante su conferencia «Emprendimiento, innovación y digitalización», celebrada en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo.