Javier García es economista licenciado por la Universidad de Oviedo, doctorado y suficiencia investigadora en economía aplicada y con formación en estadística y econometría. Socio fundador de empresas como Sensum Finanzas, de estrategia financiera, o de LUA Fund, la gestora de capital riesgo que ha impulsado el fondo de inversión Asturias Growth. Cuenta con una amplia experiencia en management, evaluación de riesgos financieros y finanzas corporativas, participando en más de 300 operaciones en los últimos años. También es escritor, su último libro se titula ‘Desde La Trinchera’, y prologuista en español de autores de referencia en emprendimiento a escala internacional como Steve Blank y Bod Dorf. "Me he puesto en su piel para entender lo que me hubiera gustado que me contaran a mí, quiero plantearles ejemplos reales para que entiendan cómo se están tomando las grandes decisiones a nivel mundial", asevera. "Emprender no es sencillo ni barato pero se puede hacer desde Asturias, nuestra región será un enclave estratégico para las personas que quieran buscar calidad de vida y profesionales de alto nivel".