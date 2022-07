Hace poco presumía de un cuerpo envidiable enfundada en uno de los bañadores tendencia de esta temporada y ahora Carmen Lomana ha dado un paso más allá. La socialité ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de su espectacular físico. A sus 73 años puede presumir de tener un cuerpo envidiable y una de las claves está en el aparato que acaba de descubrir y que ha mostrado a sus seguidores. "Me lo voy a pasar hasta que me quede sin piernas", aseguraba en una reunión con amigos celebrada en su casa. Para acompañar sus palabras Carmen se ha abierto la falda mostrando un detalle de su anatomía que ha incendiado las redes. "No somos de piedra", aseveraba uno de sus seguidores. "Lo has enseñado", añadía otro. Lo cierto es que la mayor parte de los comentarios han girado en torno a su espectacular estado de forma y a la elegante decoración de su casa. "Me encanta recibir a gente aquí", ha explicado. Viendo los acogedores rincones de la vivienda no nos extraña que su plan preferido sea estar rodeada de los suyos.