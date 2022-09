La vida de Esther Doña ha dado un giro radical en los últimos días. Hace justo una semana la viuda de Carlos Falcó anunciaba a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola! su compromiso matrimonial con Santiago Pedraz tras un año de relación. Horas después de la publicación del reportaje, el entorno del magistrado de la Audiencia Nacional revelaba que la pareja no solo no iba a casarse, sino que Pedraz había roto su relación con ella hacía varías semanas al descubrir que Esther no era cómo él creía.