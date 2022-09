Kiko Matamoros y su pareja Marta López Álamo llevan juntos tres años y medio y lo han celebrado compartiendo una imagen que ha incendiado las redes. "Grima total" han comentado algunos de sus seguidores. Hace unos días el colaborador de "Sálvame" se sometía a una sesión de coaching con Cristina Soria para intentar modificar sus malas actitudes. En su charla con la coach, Matamoros explicó que le molestan las alusiones a la diferencia de edad con su pareja: "Me causa mucho rechazo y mucho dolor tener que enfrentarme a eso. No solo me ofende a mí, sino que a ella también". Además, reveló que sus inseguridades han aumentado tras su paso por 'Supervivientes': "La evolución destructiva fue tremenda. A los siete días empecé a notar una debilidad enorme".