“En la vida hay muchas cerdas y muchas borregas, y yo tengo un máster en cerdas y en borregas”, ese comentario de Pipi Estrada en "Pesadilla en el Paraíso" ha provocado el enfado del clan Campos. “Siempre tiene que tener a mi familia en la boca porque no sabe hacer otra cosa: provocar y hablar de las Campos. Fin. Es lo único que sabe hacer”, decía en plató Alejandra Rubio. Borja, hijo de Pipi, le preguntaba por qué se daba por aludida. “Es mi apellido, no sé si lo sabes. No hay que tener muchas luces para darse cuenta".