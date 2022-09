Olga Moreno está de nuevo en el punto de mira, pero en esta ocasión nada tiene que ver su llamativa ausencia en la final de 'Supervivientes' para entregar el cheque al ganador de esta edición como vigente campeona del reality - ya que no quiere coincidir con Jorge Javier Vázquez - sino por la inesperada traición de una de sus grandes amigas, Ana Luque.

Y es que la superviviente ha concedido una sorprendente exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que no duda en cargar contra Olga, reprochándole su falta de apoyo durante el concurso, asegurando que podría haber llegado a la final si la ex de Antonio David Flores la hubiese defendido y afirmando que no tendría ningún problema en saludar a Rocío Carrasco, la archienemiga de la sevillana.

Unas impactantes declaraciones que ponen en entredicho su amistad y de las que Olga se enteraba por 'El programa del verano', confesando que estaba muy sorprendida y se había quedado "en shock" con la entrevista de Ana.