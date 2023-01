Ana Soria declara su amor a Enrique Ponce. La pareja continúa feliz y enamorada y la estudiante de Derecho ha publicado en su perfil de Instagram una foro donde comparte un mensaje para el torero. Junto a un 'te quiero' y un collage de fotos suyas, la pareja deja claro que su historia de amor sigue adelante contra viento y marea. Las redes sociales no han tardado en reaccionar a la imagen y la foto del diestro no ha tardado en hacerse viral: "Ella ni le mira", comentan algunos de sus seguidores. "Menuda cobra", añaden otros. La imagen eso si ha salido a la luz tras las especulaciones que apuntan a una relación entre su ex Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel que son amigos desde hace varios años. El tiempo dará o quitará la razón.