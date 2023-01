Año nuevo, cara nueva. Así se ha tomado Jorge Pérez este final de 2022, que afronta con una nueva estética. El cambio no ha gustado a muchos de sus seguidores, que no dudan en atacarle: "No le veo atractivo".

Jorge Pérez pasó de ser el marido y el yerno perfecto a uno de los personajes más repudiados de la pequeña pantalla. Tras vencer en "Supervivientes", el guapo exguardia civil siempre se había mostrado como un ideal padre de familia: atento a los suyos, especialmente a su mujer. Pero esa imagen se fue al traste hace solo unas semanas, cuando en la fiesta de Unicorn, fue sorprendido tonteando con Alba Carrillo. La situación fue todo un cisma. Por un lado, una parte de la audiencia se echó en su contra y criticó que hubiese engañado a su pareja, que justamente acababa de ser madre de su cuarto hijo. Por otro, los que culpaban a Alba Carrillo de lo sucedido, pese a que ella está soltera y no tuvo, aparentemente, ningún componente de "culpa" en el asunto. Ahora, Jorge Pérez ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que ha llenado su cuenta de comentarios: "Espero que sea una broma", asegura uno de sus seguidores.