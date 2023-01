"Hasta mis amigas me dicen que si me gustan esas cosas tan extrañas", reconoce Amelia Bono. La influencer comparte en sus redes distintos momentos de su día a día y por eso no ha dudado en contar la solución "de emergencia" que lleva encima cuando no tiene tiempo para preparar la comida. Solo necesitas dos ingredientes y además se puede comer en cualquier parte y de hecho la hija de José Bono lo toma sin salir del coche. Su propuesta no ha dejado indiferente a nadie.