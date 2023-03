Anabel Pantoja está dispuesta a disfrutar de la vida y hacer oídos sordos a las críticas, sobre todo las que se centran en su físico. Este fin de semana la sobrina de Isabel Pantoja recibía la visita de una de sus amigas más especiales: Belén Esteban. La princesa del pueblo acudía a apoyar a su amiga tras la sonada y polémica ruptura con el esgrimista Yulen Pereira. Juntas se han bañado en la piscina, se han dado caprichos en una conocida cadena de hamburgueserías y han disfrutado disfrazándose de superheroínas. Es precisamente esta imagen la que ha sido recibida entre críticas e insultos por parte de algunos usuarios de las redes sociales. "Mejor ibas de vaca" ha comentado uno de ellos. Anabel no ha querido dejar pasar esta frase y ha compartido un pantallazo junto a una respuesta que ya se ha hecho viral. "¿Canarias está ahora en Asia?". Horas después publicaba un vídeo en el que tranquilizaba a sus seguidores y aseguraba que estaba bien. "Me hizo gracia el comentario y me reí, pero por favor usad Instagram para otras cosas. Basta ya", zanjaba de forma contundente.