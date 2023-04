Tras las polémicas declaraciones de Esther Doña, que tachaba de irresponsable a Santiago Pedraz tras su recién estrenada paternidad, el juez ha reaparecido impasible, evitando contestar a su ex pareja. Esther Doña y Santiago Pedraz no acabaron muy bien tras su ruptura y confesaba que estaba todavía "en shock" por la noticia. "Tengo que aclarar (a raíz de lo de Ana Obregón) que me parece bastante injusto lo que le está cayendo a Ana", decía dando a entender que no le parece bien la paternidad de su ex. "Además de ser padre de tres hijos es abuelo. Me ha sorprendido porque me parece bastante irresponsable que a los dos meses de conocerte tengas un hijo. Ella viene un divorcio y él ha tenido dos divorcios y tres prometidas", continuaba diciendo la colaboradora algo incómoda por la situación.