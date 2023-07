La noticia de la futura nueva paternidad de Bertín Osborne ha supuesto todo un revuelo a nivel mediático. Y es que el cantante volverá a ser padre a los 69 junto a su novia, Gabriela Guillén, con quien ya no tiene contacto. Sin embargo, si una cosa ha querido dejar clara el intérprete es que estará siempre del lado de la madre y el bebé para que a ninguno de los dos no les falte de nada. Bertín fue el primero en pronunciarse sobre el tema, seguido de él, sus hijas también quisieron mostrar su apoyo. Y ahora, ha sido el turno de la futura madre, Gabriela. La joven de 32 años se ha puesto en contacto con Beatriz Trapote para hablar de su estado y su pequeño. Según la colaboradora del programa, el pequeño será "un niño": "Me ha dicho que todavía no está muy claro el sexo y digo 'pero si me lo acabas de decir'". Ahora una famosa ha asegurado que no es la primera vez que el cantante sufre un "accidente" similar. "Ha pasado muchas veces, hay que tomar medidas anticonceptivas", explica.