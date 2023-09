La polémica rodea de nuevo a Rocío Flores. Según 'OK diario' la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores podría estar implicada en una estafa piramidal con la firma cosmética de la que es directora y embajadora de imagen desde hace varios meses. Una nueva faceta empresarial de la que presume orgullosa en redes sociales y en la que, no oculta, está completamente volcada. Diferentes usuarios han acusado a la influencer de que su negocio de cremas y labiales, que nació en 1950 y está ubicado en Turquía -Rocío se dedica a captar distribuidores, embajadores y nuevos clientes a través de Instagram ofreciéndoles suculentos descuentos- podría ser una estafa. Acusaciones a las que la nieta de Rocío Jurado no ha tardado en reaccionar bastante molesta: "Pfff, de verdad, estoy tan harta de ese tipo de noticias... Paso olímpicamente" ha asegurado a su llegada a Madrid este jueves, aclarando que "para empezar básicamente, el sistema piramidal en España está prohibido". Este fin de semana la joven ha recibido el apoyo de su padre y juntos han protagonizado un vídeo que no ha pasado desapercibido a sus seguidores. El ex de Rocío Carrasco podría estar a punto de arrancar un nuevo proyecto en el que ambos están muy ilusionados. "Ahora me están llamando", explicó.