Chenoa y Miguel Sánchez Encinas pusieron fin a su matrimonio este noviembre. Una separación física que solo el tiempo dirá si es definitiva. No lo cree el urólogo, según su círculo más cercano. Lorena Vázquez, de Y ahora Sonsoles, ha hablado en exclusiva con el entorno de Miguel, que ha asegurado que está pasando por muy mal momento y que lo que le gustaría es reconciliarse con Chenoa. "Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva", ha asegurado la periodista. Según su versión, cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación, pero aún no ha llegado el momento.