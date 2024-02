Cayetana Guillén Cuervo ha desvelado en el documental Mapa a Pandataria que fue violada con seis años en un campo cercano a su casa. "Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años", cuenta Guillén Cuervo en un documental que trasciende el proceso de creación y en el que el elenco quería contar de "dónde venimos y por qué estamos aquí". "Creo que es el momento de mi vida. Nunca he hablado esto con nadie", asegura la Presidenta de la Academia de Artes Escénicas, que durante la presentación del documental, que se puede ver gratis Caixaforum+, aseguró a EFE que todos se habían "abierto en canal".